A New York l'attivista svedese ha aperto il Youth Climate Summit alla presenza del segretario generale dell'Onu, che si è detto "entusiasta per la leadership e il dinamismo del movimento dei giovani per l’azione sul clima nel mondo"

“Noi giovani siamo inarrestabili“. Con queste parole l’attivista svedese Greta Thunberg ha aperto il Youth Climate Summit all’Onu a New York alla presenza del segretario generale Antonio Guterres. “Ieri milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto ragazzi – continua Greta, accolta al Palazzo di vetro con un’ovazione – hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Voglio ringraziare le Nazioni Unite e il segretario generale per l’organizzazione di questo evento, per aver invitato così tanti giovani attivisti”. E conclude: “Ora non voglio rubare tempo agli altri attivisti. Tanto io parlerò lunedì all’assemblea generale. Spero che sia un successo”. Leggi Anche Summit Onu sul clima: al centro riduzione delle emissioni e stop a nuove centrali a carbone. Assenti Trump e Bolsonaro

All’indomani delle manifestazioni giovanili in difesa del clima, andate in scena in tutto il mondo, a New York ha preso parola, subito dopo l’attivista, il segretario generale Guterres: “Sono entusiasta per la leadership e il dinamismo del movimento dei giovani per l’azione sul clima nel mondo. E pensare che due anni fa, quando ho iniziato, ero molto scoraggiato. A un certo punto però ho capito che c’era uno slancio, in grande parte proprio grazie al movimento dei giovani”. Al summit Guterres parla di cambiamento, e non solo di quello climatico: “Tutto questo in gran parte è dovuto al coraggio con cui voi ragazzi state portando avanti questo movimento, arrivando a far sì che milioni di persone nel mondo dicano chiaramente che vogliono questo cambiamento e che i leader siano responsabili”. Leggi Anche Greta Thunberg al Congresso Usa lancia un monito ai politici: “Non vogliamo i vostri elogi o gli inviti se poi non fate niente”

Prima di parlare all’Onu Greta aveva parlato, nei giorni scorsi, al Congresso americano, dove aveva incontrato anche i membri della task force sul clima istituita al Senato Usa, per presentarsi qualche ora dopo, alla testa di un gruppo di giovani attivisti come lei, davanti alle commissioni affari esteri e clima della Camera. “Non vogliamo i vostri elogi – aveva detto rivolgendosi ai politici – e non vogliamo essere invitati per sentirci dire quanto siamo bravi e fonte di ispirazione. Risparmiateci tutto questo senza poi fare niente”. E ancora: “Quello che sta succedendo al nostro pianeta non sono mie opinioni, questa è scienza. Voglio che vi uniate al seguito della scienza e poi voglio che cominciate ad agire. So che state provando ma semplicemente non è abbastanza, mi dispiace”.