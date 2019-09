Silvia Cesana in arte Sissi ha conquistato tutti con la sua esibizione di “Del verde” di Calcutta. La 20enne ha tirato fuori tutta la sua grinta e la sua voce sul palco delle Audizioni di X Factor, guadagnandosi la standing ovation del pubblico entusiasta per la sua interpretazione semplice e pulita, che ha messo d’accordo anche i giudici. “Sei affascinante. Alla fine hai tenuto tutti lì ad ascoltare questa canzone che tu hai fatto in maniera leggiadra”, le ha detto Mara Maionchi. “Non era semplice perché lui è talmente un autore personale che dare una seconda vita ad una canzone sua è veramente complicato ma tu lo hai fatto”, ha commentato Samuel. E ancora, Malika Ayane: “Proprio sul mio gusto personale io non amo gli svirgolini ma tu sei stata molto bravissima. Brava”.

Entusiasta anche Sfera Ebbasta: “Come mi ha insegnato la mia cara amica Malika, molte volte i cantanti fanno questi svirgolini e questi giochetti per impressionate e per tender quel mezzo tranello all’ascoltatore che così non sta attento alla nota. A me hai impressionato. Hai spaccato”. Insomma, per tutti e quattro i giudici è stato un “sì” e così Silvia vola diretta ai Bootcamp.