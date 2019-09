"Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. Pacifico è un uomo eccezionale", ha detto la ex ragazza di Non è la Rai a Novella2000

“Pacifico è un uomo adulto e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio. Si sta comportando in modo elegante”: parole di Miriana Trevisan che a Novella2000 ha raccontato come vede il suo ex marito e padre di famiglia in questa esperienza televisiva a Temptation Island. “Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. Pacifico è un uomo eccezionale – ha detto ancora Miriana, il cui matrimonio con Pago si è chiuso nel 2012 – Prima di partire ha parlato con il nostro piccolo Nicola, spiegandogli che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe avuto con sé il cellulare. Ho apprezzato questo suo gesto rassicurante”. E quanto a Serena Enardu, la Trevisan ha chiosato: “A dire la verità non ho mai conosciuto questa donna, l’ho solo intravista e non mi permetto di giudicarla. Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta con sua nonna e anche quando ci sono andata io non l’ho mai incontrata”.