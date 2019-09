Laura Freddi è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, nel corso dell’intervista, è tornata a parlare della lunga storia d’amore che ha vissuto con Paolo Bonolis rivelando un retroscena inedito sul loro rapporto. “Non mi faceva mai parlare, non era contento che facessi questo mestiere e lo posso capire”, ha detto precisando però che non è per questo motivo che è finita la loro relazione: “Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono ‘ma tu sei la moglie di Bonolis?’. Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli”, ha concluso. Oggi Laura Freddi ha una relazione con Leonardo D’Amico, mentre Bonolis è sposato con Sonia Bruganelli.

