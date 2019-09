Slitta invece di una settimana il dl Clima. Via libera inoltre alla riorganizzazione di due dicasteri. Soddisfatto il nuovo titolare della Farnesina Di Maio: "Potremo essere ancora più efficienti a portare il Made in Italy nel mondo"

Il consiglio dei ministri ha approvato i decreti sulla cybersecurity e riorganizzazione e funzioni dei ministeri. Rinviato invece il decreto Clima, per il quale è stato chiesto più tempo per un confronto tra i vari ministeri. Il governo si è espresso a favore dei provvedimenti sul “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. E, secondo le prime indiscrezioni, il testo dovrebbe prevedere anche la norma per proteggere il mercato azionario, ovvero il golden power sulla Borsa italiana. Per i maggiori dettagli si aspetta il provvedimento di attuazione.

Il via libera al decreto per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri contiene, tra l’altro, il trasferimento delle competenze sul turismo al Ministero per i Beni culturali e il ritorno di quelle sul commercio estero dal Ministero dello Sviluppo economico al Ministero degli esteri. Il nuovo titolare della Farnesina Luigi Di Maio, in una diretta Facebook registrata subito dopo il cdm, ha espresso la sua soddisfazione: “Così potremo essere ancora più efficienti a portare il Made in Italy nel mondo”. I Beni Culturali hanno ora 60 giorni di tempo per riorganizzare funzioni e competenze per riaccogliere il Turismo, che nel passato governo faceva capo al ministero dell’Agricoltura. Nel frattempo per il dicastero guidato dal dem Dario Franceschini, che da oggi torna a chiamarsi Mibact, sono stati nominati il capo di gabinetto Lorenzo Casini e il segretario generale Salvo Nastasi. Il decreto può servire anche per eventuali messe a punto e correzioni rispetto ai provvedimenti avviati dal passato governo, per esempio sulla questione delle autonomie dei musei.

Il consiglio dei ministri ha inoltre dichiarato lo stato d’emergenza per Stromboli e Ginostra dopo le violente eruzioni che si sono verificate il 3 luglio e il 28 agosto causando anche un morto e danni anche a livello turistico per l’isola. Il prossimo passo sarà la scelta di un commissario che dovrà essere nominato dalla Protezione Civile Nazionale. “Il commissario”, ha dichiarato il portavoce di alcuni abitanti di Ginostra Gianluca Giuffrè – dovrà predisporre un piano degli interventi urgenti volti al superamento del contesto emergenziale, da sottoporre alla Protezione Civile Nazionale. Tale piano dovrà evidentemente essere predisposto tenendo debitamente conto della situazione di fatto nonché delle istanze avanzate e delle specificità riscontrate a livello territoriale”.