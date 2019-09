“Sono anni che non ho una vita sessuale“: è la confessione fatta a sorpresa da Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha invitato in studio Filippo Nardi per smentire ufficialmente i rumors che la vedevano fidanzata con lui dopo che i due sono stati visti trascorrere qualche giorno di vacanza insieme nella villa della conduttrice a Capalbio.

“Filippo era già legato alla sua fidanzata, che era giovanissima”, ha spiegato Carmelita. “Era una frequentazione, ma non è andata”, ha aggiunto subito Nardi prima che Barbara D’Urso si lasciasse andare alla confessione sulla sua vita privata: “Sono anni che non ho una vita sessuale”, ha detto infatti tra lo stupore del pubblico. L’ultima relazione ufficiale confermata dalla conduttrice risale infatti al 2006, quando ebbe una storia con il ballerino Michele Carfora.