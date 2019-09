“Ieri a Pontida c’erano le mamme coi bambini di Bibbiano. Mi hanno criticato? Ma chi se ne frega“. Così risponde alla giornalista Simona Arrigoni il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite della trasmissione “Aria pulita”, su 7Gold Tv, a proposito delle polemiche sulla sua decisione di far salire una bambina di Bibbiano sul palco di Pontida.

E aggiunge: “Se qualcuno ruba i bambini alle loro mamme e ai loro papà, è quello il delinquente. Io da papà voglio gridare che è uno scandalo che ci siano decine di migliaia di bambini portati via alle loro famiglie per fare quattrini”.

“Ma era necessario far salire una bambina sul palco?”, chiede Simona Arrigoni.

“Assolutamente sì – risponde l’ex ministro dell’Interno – Non una sola, ma 50 bambini sul palco, perché i bambini sono il futuro. E guai a chi ruba i bambini alle famiglie per un interesse economico. E verranno fuori altre storie. Posso dire che ci sono casi non solo in Emilia. Arrivano segnalazioni da tutta Italia, perché, è brutto da dire, sono bimbi che fruttano anche 200 euro al giorno, come per l’immigrazione“.

Salvini replica anche sull’allarme di Giuseppe Conte sul clima di odio: “L’unico clima di odio in questo anno di governo è stato nei miei confronti: proiettili, scritte sui muri, minacce di morte, ‘Salvini appeso a testa in giù’, ‘Salvini come Mussolini’, ‘Salvini a piazzale Loreto’, ‘Sparate a Salvini’, centri sociali, rom, estremisti islamici. Di tutto”.