Dopo quasi trent’anni, Emanuela Folliero ha deciso di dire addio a Mediaset. Dopo la fine dell’esperienza come annunciatrice, lo storico volto di Rai 4 ha deciso di passare in Rai, dove condurrà una striscia quotidiana a Detto Fatto, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista al settimanale Oggi, nella quale si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del Biscione.

“Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano – ha raccontato -. Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip (come concorrente, ndr), proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene. Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque. E scatenare il mio lato leggero”.

Subito si è fatto avanti il direttore di Rai 2, Carlo Freccero che le ha fatto la sua proposta: “Gli ho chiesto: ‘Carlo (Freccero, ndr), quanto tempo ho per decidere?’. ’10 secondi’, mi ha detto. ‘Accetto’, l’ho fulminato”, ha rivelato. Dal 16 settembre quindi, la vedremo in onda a Detto Fatto, dove si occuperà di una striscia dedicata ai sentimenti, un po’ come quando conduceva Stranamore.