E' l'agenzia Dire a riportare la notizia. In 40mila hanno comprato il biglietto ma sembra molto complicato che la situazione si sblocchi in un mese

Altri guai in vista per il Jova Beach Party? Secondo l’agenzia Dire, la data di Vasto è a rischio annullamento. Ad annunciarlo è il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato: “Io e i miei figli siamo fan di Jovanotti ma a tutt’oggi è impossibile realizzare il concerto sulla spiaggia di Vasto”. Le ragioni? La scarsa sicurezza dell’organizzazione e quindi l’impossibilità di garantire ai fan l’incolumità.

Sono 40mila i biglietti venduti ma il prefetto dice di attenersi a un documento presentato lo scorso marzo dagli organizzatori, documento che era stato bocciato dal comitato per l’ordine e per la sicurezza e che non è più stato rimandato con le dovute modifiche. Stando così le cose, difficile che la situazione si sblocchi entro il 27 agosto, la data prevista per il live. L’ufficio stampa che si occupa della promozione delle date del Jova Beach Party, raggiunto dal Fattoquotidiano.it, ha risposto che cercheranno di dare informazioni nel più breve tempo possibile.