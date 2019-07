Avete presente la musica che introduce le anticipazioni del Tg La7? Ieri sera, lunedì 15 luglio, quella “musichetta” sembrava non finire mai. Oltre un minuto, che televisivamente parlando è davvero lungo. E alla fine di questo intermezzo musicale, ecco arrivare Enrico Mentana, abbastanza stizzito: “Vabbè, ma che era successo? Non lo sapremo mai. Buonasera, il telegiornale parte, se parte, con il nuovo braccio di ferro tra il premier e il ministro dell’Interno…”. Insomma, uno dei tanti involontari (?) siparietti che rendono Mentana e il suo Tg7 un appuntamento puntuale e completo per quel che riguarda l’informazione e, in certi casi, divertente.