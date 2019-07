Sono giorni di apprensione per i fan di Sting: il cantante ex leader dei Police ha infatti annunciato su Twitter la cancellazione di alcune date dei suoi concerti per “ordini dei dottori”. A saltare è stata prima la sua esibizione al Jazz Festival di Gand, in Belgio, poi altre due in Germania e una quarta in Repubblica Ceca. Nella nota pubblicata sui social Sting fa riferimento solo a “consigli del suo medico”, senza fornire ulteriori precisazioni sulle sue condizioni di salute né sui motivi che l’hanno spinto ad annullare le date. Il cantante 67enne ha in calendario anche due concerti in Italia a fine luglio; uno il 29 a Lucca e l’altro il 30 a Padova, ma ancora non si sa se saranno confermati o meno.

Ticket refund information can be found at https://t.co/lIZBYa3KNx. pic.twitter.com/yWcdKpMNGF — Sting (@OfficialSting) 10 luglio 2019