Quartiere Pianura, periferia ovest di Napoli. In via Dalì arriva il cantante neomelodico Marco Calone, atteso per una sorta di serenata dopo una proposta di matrimonio. Senza alcuna autorizzazione per lo spettacolo, la strada risulta bloccata da decine di persone. A un certo punto, però, arriva l’auto della polizia municipale. “Vediamo che fanno, se intervengono o no” commenta l’autore del video, per poi aggiungere, dopo che i vigili se ne sono andati tra gli applausi della folla: “Grazie, ci sentiamo protetti con voi”. “Ci chiediamo come sia possibile che gli agenti non siano intervenuti per smobilitare un’occupazione del suolo pubblico che era palesemente non autorizzata” ha dichiarato il consigliere dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo inviato una nota alla polizia municipale per chiedere il motivo del mancato intervento degli agenti. Purtroppo le promesse di matrimonio in strada sono diventate una pessima abitudine, tra l’altro molto pericolosa. Rappresentano un ostacolo per i mezzi di soccorso ed espongono al rischio di un investimento le persone che stazionano sulla sede stradale per assistere all’evento”.