Incidente (e tragedia) sfiorato domenica 7 luglio, quando la nave da crociera ‘Costa Delizia’ ha rischiato di schiantarsi contro yatch e battelli in laguna, a Venezia, mentre imperversava il maltempo. Nella ricostruzione satellitare, la rotta della grande imbarcazione che passa accanto a un battello, sfiorando la collissione (i vaporetti, nel video, non sono visibili). “Da notare la velocità sostenuta della nave – dicono dal comitato No Grandi Navi – 7,4 nodi subito dopo San Giorgio e 6 nodi a ridosso della riva”.