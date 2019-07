In una giornata torrida in cui molti greci probabilmente decideranno di andarsene in spiaggia, i principali leader politici hanno già votato e il premier Alexis Tsipras, dopo aver deposto la scheda in un seggio ateniese vuoto, ha invitato i connazionali (per la prima volta alle politiche votano anche i 17enni) a non astenersi “perché oggi decideremo il corso del Paese per i prossimi quattro anni. Lo dico in particolare ai giovani, che sono quelli che di solito fanno la differenza: non lasciate questa decisione cruciale nelle mani di altri”. Il leader del centrodestra Kyriakos Mitsotakis, super favorito nei sondaggi, ha detto dopo aver votato di sentirsi “fiducioso che domani ci sarà l’alba di un nuovo giorno”. Sempre nelle prime ore del mattino hanno votato il leader di Diem25 Yanis Varoufakis (“Votate, è l’unico modo che abbiamo per difendere la democrazia”, è stato anche il suo appello) e la leader socialista di Kinal Fofi Gennimatà. Ha votato anche il presidente della repubblica Prokopis Pavlopoulos. Nelle precedenti elezioni politiche del settembre 2015, con temperature molto meno elevate, il 56,16% dei greci si recò a votare