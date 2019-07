Scontro in Aula durante il question timetra il deputato di Sinistra italiana-LeU, Nicola Fratoianni, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch. “Ieri l’ho visto livido in volto”, ha iniziato in modo provocatorio il deputato, chiedendo sia perché, nonostante la Libia non sia considerata un porto sicuro, in Aula durante il question timetra il deputato di Sinistra italiana-LeU,, e il ministro dell’Interno,, sul caso. “Ieri l’ho visto livido in volto”, ha iniziato in modo provocatorio il deputato, chiedendo sia perché, nonostante la Libia non sia considerata un porto sicuro, non avesse autorizzato lo sbarco , sia chi avesse “ordinato alla motovedetta di frapporsi la banchina e la Sea Watch”

Parole alle quali ha replicato il vicepresidente del Consiglio: “Eccoli i veri colpevoli, i finanzieri. In maniera inaudita hanno tentato di difendere le leggi e i confini del Paese”, ha tagliato corto sarcastico. Per poi precisare: “Lo sbarco era stato autorizzato per la mattina dopo, per questo è inaccettabile la sporca battaglia politica fatta sulla pelle di 40 persone: una sporca battaglia politica”, ha insistito Salvini.