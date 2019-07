“L’Italia ha potuto rivendicare la garanzia di un commissario di alto rilievo economico e di una vicepresidenza” della commissione: “Questa garanzia io ieri non l’avevo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles. E poi continua parlando delle cariche che ha ottenuto “l’Italia potrà orientare la nuova politica economica e sociale dell’Unione europea. Era quello che avevo richiesto: guardiamo ai profili e alle figure. Non avevo davanti un foglio bianco e il mio dream team ma la composizione di vertice dell’Ue è molto equilibrata”. Poi sulla nomina di Ursula Von der Leyen ha aggiunto: “è una figura che a me è piaciuta: nominiamo per la prima volta una donna a capo della Commissione europea. Ho parlato presto stamattina con lei in un un colloquio lungo e stimolante”.