Il Partito democratico di fronte al rifinanziamento delle missioni, si trova a fare i conti con il suo più recente passato. È in programma tra domani e giovedì il voto sulla proroga degli accordi con la Libia sul tema dei migranti e gli aiuti alla cosiddetta guardia costiera libica. La maggioranza del segretario Nicola Zingaretti spinge per confermare l’accordo, ideato dall’ex ministro dell’Interno Marco Minniti. “È una scelta di buonsenso”, afferma Francesco Boccia. Mentre una cospicua frangia di deputati dem, capeggiata da Matteo Orfini, spinge per rivedere la posizione. L’ex presidente critica duramente le assenze dell’ex premier Paolo Gentiloni e dello stesso Minniti nell’assemblea dei deputati democratici che si è tenuta oggi proprio per discutere sul tema: “Ho trovato incredibili le loro assenze. Il Libia oggi c’è la guerra e questa non è più la diciassettesima Legislatura. Non possiamo più portare avanti le posizioni che ci hanno fatto perdere le elezioni“.