Due giovani di 26 anni sono morti la notte scorsa sulla Tangenziale Nord di Milano, all’altezza di Cinisello Balsamo, dopo che un suv ha travolto la moto su cui stavano viaggiando. Il conducente dell’auto, 45 anni, è stato arrestato dalla polizia stradale di Arcore con l’accusa di omicidio stradale. E’ risultato anche positivo all’alcol test: aveva una percentuale di alcool nel sangue superiore di cinque volte rispetto a quella consentita. Le vittime si chiamavano Nicolò Moraschini e Federico Vasile e viaggiavano su una Harley Davidson. Il 45enne invece guidava una Chevrolet Captiva: entrambi i veicoli sono andati distrutti, il che dà anche l’idea della violenza dell’impatto.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica. I primi dati dicono che la Chevrolet guidata dal 45enne si è prima scontrata con un furgone che la stava precedendo e poi sia finita contro la moto dei due ragazzi. Il personale medico e paramedico del 118 – intervenuto anche con un elicottero – ha constatato il decesso sul posto per uno dei due giovani, il passeggero, mentre si è rivelata inutile poco dopo la corsa all’ospedale San Carlo per l’altro ragazzo.