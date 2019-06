“I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare”. Sei mesi dopo la fine della sua storia d’amore con il ministro dell’Interno e vicepremier Matto Salvini, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha confidato come siano cambiate per lei le cose in questo periodo: “Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa“.

Il futuro? Elisa Isoardi confida di sentire che “sarà positivo, perché ho energia positiva in me. E guardo con serenità al mio passato, come fosse una bella biblioteca”. E di Alessandro Di Paolo, con cui è stata fotografata negli ultimi tempi, dice: “È un amico come molti. Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio“.