“Anche la Corte Europea di Strasburgo conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell’Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna”. Matteo Salvini dà notizia della bocciatura del ricorso della Sea Watch alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha deciso di non accogliere la sua richiesta presentata dai migranti soccorsi per chiedere all’Italia di consentire lo sbarco. A bordo ci sono 42 persone che da 12 giorni si trovano sulla nave al confine con le acque territoriali a 16 miglia circa dall’isola di Lampedusa. Ma prima della decisione della corte di Strasburgo, il capitano tedesco della Sea Watch 3, Carola Rackete, intervistata da Repubblica aveva dichiarato che, qualunque fosse stata la scelta dei giudici, la nave entrerà “nelle acque italiane e li porto in salvo a Lampedusa“.