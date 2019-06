È morta un’altra delle persone ferite nell’esplosione di una bombola di gas nel mercato rionale di Gela, il 5 giugno scorso. Giuseppa Scilio, casalinga di 64 anni deceduta per le gravi ustioni, è la seconda vittima dello scoppio. La donna era in fila davanti al furgone-rosticceria del mercato di via Madonna del Rosario per comprare pollo arrosto e patatine, quando è stata investita dalle fiamme del gas e dell’olio della friggitrice. Aveva riportato ustioni sul 60% del corpo.

La notizia della morte di Giuseppa Scilio si è diffusa poco prima dell’inizio dei funerali di Tiziana Nicastro, l’altra vittima dell’esplosione morta dopo otto giorni di agonia, il 13 giugno. Si aggrava ulteriormente la posizione del proprietario del camioncino, Claudio Catanese, anche lui rimasto ferito nello scoppio insieme ad altre 15 persone e iscritto nel registro degli indagati dopo i primi accertamenti.