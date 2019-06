Almeno 7 persone sono rimaste ferite, due in maniera grave, in seguito all’esplosione di una bombola di gas in una rivendita di polli allo spiedo allestita su un furgone nel mercatino che si svolge settimanalmente a Gela in via Madonna del Rosario, vicino alla stazione. Tre persone, tra cui una donna, che erano sul furgone sono stati investiti in pieno dall’esplosione, numerosi avventori sono rimasti gravemente ustionati. Due feriti sono stati trasferiti in elisoccorso. Le persone coinvolte sono state ricoverate negli ospedali di Gela, Palermo e Catania. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze e anche il sindaco Lucio Greco.

#Gela (CL) #5giugno 12:00, per probabile fuga di gas da una bombola GPL, esplosione di un furgone nel mercato rionale in via Madonna del Rosario: 7 le persone ferite, in corso le operazioni di soccorso pic.twitter.com/lMyBSQZDjA — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 giugno 2019