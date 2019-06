Diego Armando Maradona ha deciso di parlare direttamente ai suoi fan per smentire le voci di una sua presunta malattia che hanno cominciato a circolare sui siti e sui social argentini: “Ciao a tutti i maradoneri, ce ne sono tantissimi nel Paese. – esordisce El Pibe de Oro, visibilmente appesantito (secondo alcuni media per via degli ansiolitici che l’ex calciatore prenderebbe a causa della mancanza di sonno, ndr) – Mentono, parlano di Alzheimer ma non sanno cosa significa questa parola. La gente è bugiarda. Le persone che hanno l’Alzheimer muoiono e io non sto morendo. Vogliono soltanto fare confusione e a me la confusione non piace. Questo non è giornalismo”. Solo una settimana fa, Maradona aveva lasciato il suo ruolo di allenatore nel Club Social y Deportivo Sinaloa per “ragioni di salute”: “Su consiglio medico – aveva spiegato il suo agente – Diego dedicherà tempo alla sua salute e si sottoporrà a due interventi chirurgici: alla spalla e al ginocchio”.