“Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere sta cercando ogni pretesto per buttare giù il governo. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videointervista col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che ha presentato il suo libro, Politicamente scorretto, uscito per Paper First. Qui vi proponiamo l’intervista integrale.