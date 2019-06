“Juncker? Questi qui sono matti e fuori di testa, bisogna stare attenti e non sottovalutarli”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Dentro la notizia”, su Radio Cusano Campus, dall’europarlamentare della Lega, Danilo Oscar Lancini, commentando le parole del presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, sulla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.

E aggiunge: ““Juncker rimarrà presidente ancora per poco, queste sue parole sono gli ultimi colpi di coda di una Commissione che negli anni ha dimostrato di essere contro l’Italia. Siccome questi sono matti, ma non sono da sottovalutare, bisogna prendere con le dovute cautele questa iniziativa perché qui non si scherza. Questi sono fuori di testa, vogliono farci fare la fine della Grecia, forse non han capito che l’Italia non è la Grecia”.

Lancini chiosa: “Però bisogna avere molta cautela con questi signori. Abbiamo a che fare ancora con la vecchia maggioranza delle istituzioni europee, sono gli ultimi colpi di coda. Non è ancora l’Europa che vogliamo noi”.