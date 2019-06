Vincenzo Lomoro, nelle ultime elezioni amministrative a Bari, è risultato il mister preferenze del Municipio V. Settantatré anni, 35 dei quali trascorsi in politica, ha solo un segreto: tenersi lontano dai social. Non ha un profilo Facebook, non sa cosa siano Instagram e Twitter e sul suo telefono non ci sono né Whatsapp e né semplici messaggi.

“Chi mi cerca mi deve telefonare, deve cercarmi per le strade di Palese, o al più nel mio piccolo locale al pian terreno, aperto tutto l’anno, pagato con il gettone”. I social – assicura – passeranno di moda e si “tornerà alla politica porta a porta”.