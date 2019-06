Una quarantina di persone, tra donne e bambini, sono già a terra. Le altre 60 stanno sbarcando proprio adesso. Sono tutti in salvo i circa cento migranti soccorsi giovedì dalla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare al largo della Libia. L’imbarcazione ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di Genova, intorno alle 9 di domenica mattina e nel giro di poche ore sono iniziate le operazioni di sbarco e le visite mediche per verificare lo stato di salute dei naufraghi. “Si è concluso intorno alle 12 lo sbarco di donne e bambini. Per alcuni, i medici hanno preferito l’invio in ospedale per accertamenti, ma non sembrano esserci patologie importanti”, ha detto ai giornalisti Sergio Gambino, consigliere delegato della Protezione civile del Comune di Genova. Conclusi gli accertamenti, le cento persone, come annunciato sabato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, saranno redistribuite tra “il Vaticano e altri 5 Paesi europei“: “Nessuno dei migranti arrivati oggi a Genova con la nave della Marina militare sarà a carico dei contribuenti italiani e ringrazio i vescovi italiani per la solidarietà concreta dimostrata”, ha dichiarato il vicepremier a margine della parata ai Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno. Migranti, Marina militare salva 100 persone: sbarcheranno a Genova. Trenta: “Nessun soccorso ignorato”

Le persone a bordo, spiega Gambino provengono da diversi Paesi africani come “Libia, Camerun, Somalia, Costa d’Avorio, Nigeria e Mali” e i mediatori culturali stanno dando supporto alle operazioni di sbarco. A bordo “sono rimasti solo uomini adulti e, tra poco, cominceranno a scendere a gruppi di 10 per le visite mediche e l’identificazione – ha aggiunto – Nessuna notizia dal Viminale. Noi ci occupiamo dell’accoglienza”. Migranti, Salvini: 'Quelli salvati da Marina saranno accolti da 5 Paesi Ue e Vaticano'