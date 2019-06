Nel 2006 viene varata la legge Bersani sulla concorrenza: abolisce una serie di posizioni di rendita a favore di una maggiore concorrenza dei servizi erogati dai professionisti ai cittadini.

Ovviamente esistono le “storture del sistema”: casi in cui più aziende si mettono d’accordo e creano dei “cartelli” a danno dei cittadini. Basti pensare al recente caso del 2018 dove è stato scovato un accordo di cartello tra le maggiori compagnie telefoniche per mantenere una sorta di “standard” di tariffe.

Perché la faccio lunga su questo tema? Di recente ho letto del sottosegretario leghista Armando Siri e dell’indagine sulla compravendita di immobili. Paolo De Martinis, il notaio che ha sollevato i dubbi sulla casa dell’ex sottosegretario Siri, mi ha incuriosito: uno degli articoli che leggo descrive il notaio come “stakanovista”. E’ una strana storia quella di Paolo De Martinis: dal successo alla persecuzione, a quanto pare.

Quando Bersani vara la legge, il notaio De Martinis si lancia. La strategia è semplice e nel mondo dei consulenti logica: prezzi più concorrenziali rispetto ai competitor, stessa qualità di servizio e ti porti a casa più clienti. Il sistema funziona e, come riportano varie testate, Paolo “fa i soldi”. Qui però cominciano i problemi e il caso, da successo imprenditoriale, diventa caso giudiziario dai retroscena surreali, tanto da finire alla Corte dei diritti umani (dove il caso viene accettato).

De Martinis registra nel suo ufficio una conversazione (pubblicata sull’Espresso) con il sovrintendente dell’archivio notarile, Mario Molinari, il quale gli spiega che lui (De Martinis) è il capofila di una decina di notai messi nel mirino dell’Ordine perché lavorano troppo e gli fa capire che se riduce il suo fatturato o condivide con qualche altro la sua cospicua attività, la guerra contro di lui finirà. Nel frattempo, l’Ordine chiede a tutti i notai una serie di informazioni per poter stabilire quale sia la media “giusta” del numero di atti che i notai possono stipulare.

Il fatto strano è che secondo i dati diffusi da Report ci sono dei notai di Milano che lavorano più di De Martinis arrivando a oltre 30 atti (contro i 20 al giorno contestati a De Martinis). Ma su questo l’Ordine dei notai sembra non accorgersi di nulla. Si accorge invece di De Martinis, reo di applicare prezzi concorrenziali (in coerenza con la legge del 2006).

De Martinis contrattacca: denuncia all’Antitrust il suo Ordine accusandolo di voler imporre una sorta di intesa per controllare la quantità di lavoro che ogni notaio svolge e i prezzi che pratica. Alla fine di una lunga istruttoria l’Antitrust accusa l’ordine di Milano di ostacolare la concorrenza dopo la denuncia del notaio. Ma l’Ordine dei notai non sta con le mani in mano e, a fine 2017, riesce a infilare nella legge di Bilancio un emendamento che sottrae le attività disciplinari del notariato alle norme Antitrust. Il deputato 5 stelle Ivan Catalano tuona alla Camera definendo “banda bassotti” i sostenitori dell’emendamento a favore dei notai.

In ambito legale il De Martinis, come si evince dalla sentenza a suo sfavore, enfatizza le implicazioni derivanti dalla modifica apportata alla disposizione con la legge n. 246/2006. Si tratta secondo il giudizio, come riporta il link, di “un modello manageriale futuribile, allo stato contrastante con la legge”. In pratica si ammette nel giudizio che la strategia imprenditoriale di De Martinis è il futuro ma che, al momento, non si può accettare.

L’Antitrust ha concluso che il consiglio del notariato di Milano ha costituito fin dal 2012 un’intesa grave tuttora operante per ostacolare la libera concorrenza tra i notai. Entro giugno l’Autorità deciderà se e come sanzionare il notariato milanese. Contro le prime due condanne De Martinis si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha dichiarato ammissibili i suoi ricorsi. La guerra dei notai contro De Martinis potrebbe subire una pesante sconfitta se il Consiglio dell’Antitrust accoglierà le proposte dell’istruttoria condotta dal costituzionalista Michele Ainis.

Per riassumere: un notaio fa prezzi più bassi a vantaggio dei suoi clienti e in coerenza con la legge. L’Ordine del quale è membro lo mette sotto, l’Antitrust decide che l’Ordine dei notai ha violato la legge. Domanda: chi fa il bene della popolazione? Il notaio e l’Antitrust o l’Ordine dei notai?

