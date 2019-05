“Togliete la stella di Antonio Conte dallo Juventus Stadium”. È la petizione lanciata su change.org da un tifoso bianconero che si fa chiamare Buddy Guy Black&White e che in poche ore ha raccolto migliaia di sostenitori. Il motivo? Antonio Conte ha firmato con l’Inter e dalla prossima stagione sarà lui il nuovo allenatore della squadra milanese. Una notizia che molti juventini hanno visto come un vero e proprio “tradimento”, tanto da chiedere la rimozione del suo nome dalla “walk of fame” bianconera, ovvero il “Cammino delle Stelle” realizzato allo Juventus Stadium per celebrare i 50 personaggi che hanno fatto la storia del club torinese.

“Quello che diventerà uno spartiacque indelebile nel giudicare Conte e la sua storia con la Juventus, sarà il suo approdo sulla panchina dell’Inter”, si legge infatti sulla pagina dedicata alla raccolta firme. Alcuni dirigenti nerazzurri infatti, vengono giudicati come “nemici” dai rivali bianconeri per via delle loro frequenti dichiarazioni polemiche sui successi della Juventus, tanto che il misterioso Buddy Guy Black&White ha lanciato una provocazione: “Qualcuno chieda ora al Conte interista quanti scudetti ha vinto la Juventus”.