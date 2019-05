È stata inviata a Bruxelles la lettera con cui il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, risponde alle domande della Commissione europea sul debito italiano. Nel testo, a differenza della bozza circolata nel pomeriggio di venerdì, non ci sono riferimenti a risparmi su welfare, reddito di cittadinanza o quota 100, nonostante in serata il viceministro all’Economia, Laura Castelli, avesse confermato il contenuto del testo. Lettera all’Ue, “risparmi su reddito e quota 100”. Mef smentisce. E Chigi: “Verifiche su fughe di notizie false”

A Bruxelles arriva così un documento, reso pubblico dal ministero, di 58 pagine nel quale si esaminano i fattori rilevanti che influenzano l’andamento del debito pubblico in Italia. Se sono saltati i riferimenti ai risparmi trapelati nel pomeriggio, si indica in modo più generico che “il governo sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa corrente comprimibile e delle entrate, anche tributarie”. Resta, anche se più sfumato, il riferimento alla flat tax “nel rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo”.

Nella lettera si ribadisce, come già affermato da Tria, che il disavanzo 2019 “sarà minore di quanto prospettato nelle ultime previsioni” perché “l’andamento dell’economia e il gettito fiscale hanno finora superato le previsioni del Programma di stabilità“. In più, “le entrate non tributarie sembrano superare le previsioni e l’utilizzo delle nuove politiche di welfare è, finora, inferiore alle stime sottostanti alla legge di bilancio per il 2019“. “Di conseguenza, il disavanzo dovrebbe attestarsi significativamente al di sotto delle previsioni della Commissione e le variazioni del saldo strutturale dovrebbero essere conformi al Patto di stabilità e crescita, anche sulla base della stima di output gap della Commissione”. Il ministro ricorda inoltre che “il Parlamento ha invitato il governo a evitare gli aumenti delle imposte indirette per il 2020, individuando misure alternative idonee a garantire il miglioramento strutturale” previsto.

Il testo che il titolare del dicastero dell’Economia ha inviato alle istituzioni europee si sofferma anche sulla flat tax, specificando che non sarà in deficit: “Il Parlamento ha invitato il governo a riformare l’imposta sul reddito delle persone fisiche nel rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo nel periodo 2020-2022 definiti nel programma di stabilità”, si legge. Riguardo all’impegno del governo, Tria ci tiene a sottolineare che per il 2018, “sebbene le condizioni macroeconomiche non abbiano consentito all’Italia di soddisfare gli sfidanti requisiti della regola di riduzione del debito, ritengo che il governo abbia seguito un approccio prudente e responsabile“.

Nel corso della giornata, le notizie sul contenuto della bozza e di presunti tagli al welfare avevano incontrato diverse conferme e smentite: secondo il Mef, non è mai esistita una bozza con i risparmi pubblicati dalle agenzie, ma la versione del ministero era stata smentita dalla Castelli. Il viceministro aveva detto di essere sorpresa “dalla smentita del ministro Tria sulla versione della lettera pubblicata dagli organi di informazione. Nel pomeriggio anche io ho visto una bozza della lettera che girava con quei contenuti e quel passaggio sul taglio al welfare c’era. Sono disponibile a supportare il ministro per rivederne il contenuto. Mi rincuora, nel rispetto dell’azione e della volontà del Governo, che il presidente Conte, prendendone visione, abbia deciso di correggere alcuni aspetti per noi irricevibili, come il taglio alla spesa sociale”. In serata, anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva annunciato delle verifiche di responsabilità sulla fuga di notizie. La tensione era salita anche all’interno degli stessi Cinque Stelle, tanto che il sottosegretario agli Affari Regionali, Stefano Buffagni, in un tweet ha scritto: “Non ci sono cattivi reggimenti, ma solo colonnelli incapaci (Napoleone Bonaparte). P.s: Non si gioca sulla pelle del nostro Paese”.