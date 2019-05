Taylor Mega è entrata nella casa del Grande Fratello, presentandosi ai suoi nuovi coinquilini con un abito rosso fuoco dagli spacchi laterali che arrivavano fino ai glutei e stivali alti fin sopra al finocchio. Un look molto provocante che rispecchia perfettamente la personalità esuberante dell’influencer che sicuramente porterà scompiglio tra i concorrenti del reality dal momento che tra lei e Gennaro c’è già un’attrazione reciproca e invece Francesca De André non ha nascosto il suo malumore per la cosa.

Poco prima che Taylor facesse il suo ingresso nella casa però, è stata Iva Zanicchi a chiarire quale sia il suo compito nel reality di Canale 5: “Taylor, che tu sia bellissima è fuori discussione – ha esclamato l’opinionista -. Le donne fanno facce assurde, mentre gli uomini sono felicissimi. Lì dentro c’è davvero un livello di testosterone altissimo. Ma ti chiedo un cosa Taylor, hai un compito: dalla”. Immediatamente, Cristiano Malgioglio è intervenuto: “Ma cosa stai dicendo?!?”. E così Iva raddrizza il tiro: “Ma se non mi fai finire di parlare. Io volevo dire che deve dare tanta allegria ai ragazzi perché lei è così spensierata”. Una frase però, che è suonata al pubblico più come un tentativo di correggere il tiro che altro.