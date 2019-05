Secondo le informazioni diffuse, le piccole imbarcazioni sono state intercettate in mare dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera e tutte sono state portate al Cpa di Monastir per le operazioni di identificazione da parte della Polizia

Mentre Matteo Salvini continua il suo braccio di ferro con le ong impegnate a salvare i migranti sulla rotta tra la Libia e la Sicilia e con gli altri Paesi membri dell’Unione europea, nella mattinata di mercoledì sono sbarcate 54 persone a Teulada e a Porto Pino, nel Sulcis. “Abbiamo chiuso i porti in Italia e voglio chiuderli anche in Europa”, ha detto proprio in mattinata il vicepremier leghista parlando in piazza da Putignano, vicino a Bari, ma le autorità fanno sapere che due barchini sono stati fermati dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia a Teulada e a Porto Pino, con a bordo rispettivamente otto e cinque migranti di nazionalità algerina.

Secondo le informazioni diffuse, però, in totale sono 54 le persone arrivate sulle coste sarde nelle scorse ore, non a caso altri barchini sono stati intercettati in mare dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera e tutti sono stati portati al Cpa di Monastir per le operazioni di identificazione da parte della Polizia che sono ancora in corso. Uno sbarco, quello della mattinata di mercoledì, che si va ad aggiungere ai 1.200 arrivi circa registrati fino a oggi dall’inizio del 2019.