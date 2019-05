Chiara Ferragni è arrivata a Cannes e subito ha monopolizzato l’attenzione del pubblico del Festival. Merito (o colpa?) anche del nuovo look che ha sfoggiato sulla Croisette. Per il suo quinto red carpet, la moglie di Fedez ha sfoggiato infatti un look molto rock, ben diverso dallo stile più romantico scelto negli anni scorsi. Abito di Philosophy spezzato con gonna nera lunga in voile di seta dallo spacco inguinale e corsetto-reggiseno gioiello in Swarovsky con doppia allacciatura a fiocchi e borchie. Per finire, ombretto metal sugli occhi e labbra con gloss caramello. Ma a stupire è stato soprattutto il nuovo taglio di capelli sfoggiato dall’influencer che per l’occasione si è fatta un caschetto simmetrico biondo platino, dal taglio netto e con styling wavy.

In molti però sui social si sono chiesti se Chiara Ferragni abbia effettivamente tagliato la sua lunga chioma o se invece abbia optato per una parrucca. Poco prima del red carpet, lei aveva pubblicato nelle sue storie su Instagram la foto di alcune ciocche di capelli tagliate ma questo non è bastato a placare i rumors soprattutto dopo che alcuni fan hanno notato nelle foto che ha pubblicato su Instagram si nota un dettaglio “eloquente”. A loro dire infatti, in fronte, si vedrebbe il segno dell’elastico della parrucca. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se è davvero così.