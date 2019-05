Il primo ministro britannico, Theresa May, ha detto in un discorso che la nuova legge quadro sarà presentata ai deputati di Westminster a inizio giugno e che sarà "l'ultima opportunità" per uscire dallo stallo interno al Regno Unito

Un “nuovo accordo” sulla Brexit, “l’ultima opportunità” per uscire dallo stallo interno al Regno Unito e ratificare la definitiva uscita dall’Unione europea. Il primo ministro britannico, Theresa May, ha detto in un discorso che la nuova legge quadro sarà presentata ai deputati di Westminster a inizio giugno. E all’interno sarà inserita una clausola che, nonostante la premier rimanga contraria a una revisione del voto del 2016 sull’uscita dall’Ue, comprenderà la possibilità per i membri della Camera dei Comuni di votare su un emendamento che porti a un nuovo referendum sulla Brexit. “Stiamo facendo una nuova offerta per trovare un compromesso in Parlamento. È l’unico modo di ottenere la Brexit”, ha detto.

L’inquilina del 10 di Downing Street lo ha annunciato durante un discorso pubblico a Londra che nel nuovo documento l’esecutivo ha inserito alcune delle richieste dell’opposizione laburista: dall’ampliamento, anche se provvisorio, dei tempi di un legame doganale con l’Ue, al mantenimento degli standard europei di tutela dei lavoratori e dell’ambiente. La premier ha infatti spiegato che sarà assicurato l’obbligo legale per il governo di cercare un’alternativa al backstop, il meccanismo di garanzia per mantenere le frontiere irlandesi aperte, ampiamente criticato da hard Brexiter e unionisti irlandesi, entro il dicembre 2020.

La premier britannica ha puntualizzato che il Parlamento si pronuncerà sulla temporanea permanenza nell’unione doganale. Nella sua dichiarazione, May ha aggiunto che su questo tema Labour e governo non sono d’accordo, quindi il Parlamento potrà sciogliere l’impasse.

Si tratta dell'”ultima chance” di un accordo trasversale sulla Brexit, ha dichiarato la premier: “Votare ‘no’ in seconda lettura vorrebbe dire votare no alla Brexit”. May ha sottolineato di aver sempre considerato il percorso verso la Brexit come “un compito enorme” dopo un risultato “chiaro, ma ravvicinato” nel referendum del 2016. “È stato ancora più difficile di quanto avessi previsto”, ha poi ammesso, aggiungendo di restare convinta in ogni modo che il miglior modo di attuare la Brexit sia “uscire dall’Ue con un buon accordo” e fissare le basi di una forte “partnership futura” coi 27 membri.

Dopo il discorso del primo ministro, la sterlina è schizzata a 1,2816 dollari, in forte rialzo da 1,2724 di ieri. Il cambio sterlina/dollaro ha poi frenato a 1,2755, mantenendosi in forte rialzo dopo una serie record di sedute negative che proseguivano da inizio maggio.