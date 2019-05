Matteo Salvini è intervenuto dal palco in piazza Strozzi, a Firenze, mentre circa duemila persone si sono trovate per contestarlo in piazza della Repubblica, chiusa da transenne e forze dell’ordine. Oltre ai cori e agli striscioni contro il leader della Lega, ci sono stati momenti di tensione con la polizia. Nel video, uno dei tentativi dei manifestanti di forzare il cordone della polizia, con conseguente carica di alleggerimento.