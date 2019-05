La mossa della Casa Bianca, tutt'altro che attesa, arriva mentre è in corso il rush finale dei negoziati impostati per portare a una tregua commerciale tra i due Paesi. Shangai perde il 6% e anche Piazza Affari, come tutte le Europee, risente della possibilità di nuovi dazi al "made in China" da parte dell'amministrazione Trump

L’offensiva di Donald Trump sul commercio affonda le Borse di tutto il mondo. La paura degli investitori è stata scatenata dal tweet del presidente Usa nel quale annuncia dazi al 25% sui beni “made in China”, colpendo da venerdì un import che vale 200 miliardi di dollari. Così le Borse asiatiche sono affondate con gli indici di Shanghai (-5,58%), Shenzhen (-7,38%) e Hong Kong (-3,2%) in rosso pesante. E anche l’Europa è attesa in calo in scia dell’Asia: l’apertura di Milano è stata fortemente negativa (-2%, per poi risalire a -1%) sulla stessa linea di Francoforte (-1,94%), Parigi (-1,77%) e Madrid (-1,6%). Chiusa Londra per festività.

La mossa della Casa Bianca, tutt’altro che attesa, arriva mentre è in corso il rush finale dei negoziati impostati per portare a una tregua commerciale tra i due Paesi. In seguito alla decisione di Trump ha valutato la possibilità di annullare la visita prevista a Washington nei prossimi giorni proprio per chiudere l’accordo con gli Stati Uniti, ma come spiegato dal portavoce del ministero degli Esteri la delegazione cinese ha deciso comunque di andare negli Usa sperando che le due potenze “possano trovare una soluzione a metà strada”. Nei giorni scorsi funzionari dell’amministrazione Trump avevano fatto capire che entro venerdì sarebbe stato possibile raggiungere l’intesa e anche il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, definito i prossimi incontri “la fase finale” dei negoziati.

“La Cina non deve negoziare con una pistola puntata alla testa”, ha detto una fonte informata delle valutazioni del governo cinese al Wall Street Journal, sottolineando come Pechino sia stata colta di sorpresa dall’annuncio del presidente americano. La fonte precisa che comunque la decisione finale sulla missione del vice premier e quindi sui negoziati non è ancora stata presa. L’aumento dei dazi di venerdì prossimo sarebbe, se confermato, il primo da quando Trump ed il presidente cinese Xi Jinping hanno annunciato una tregua nella guerra commerciale lo scorso dicembre.