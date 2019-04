Dopo l’annullamento delle celebrazioni ufficiali per il 25 aprile, centinaia di cittadini sono scesi in piazza a Lentate sul Seveso per celebrare ugualmente la Festa della Liberazione. “Non si può prendere un anno sabbatico dal 25 aprile” racconta il responsabile provinciale dell’Anpi Monza-Brianza, Loris Maconi. La prima cittadina Laura Ferrari non si dichiara pentita della sua decisione e, dopo aver deposto questa mattina presto una corona di fronte alla lapide, racconta: “Quello che ha dato fastidio è che la sinistra si sia appropriata di una festa che deve essere di tutti”.