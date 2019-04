Michele Sodano, del M5s, ha appena espresso la dichiarazione di voto del gruppo sul Def approvato in Consiglio dei ministri, quando Vittorio Sgarbi chiede la parola. In Aula, dai banchi dei 5 stelle, si levano subito proteste e buu. “Vogliamo una relazione da Einstein” si sente dire. Il deputato ex FI concentra il proprio intevento sulla difesa del paesaggio dal deturpamento e “dall’eolico selvaggio”.