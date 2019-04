“Padoan ci ha fatto una noiosissima lezione“, dice il deputato leghista Claudio Borghi nell’intervento alla Camera a sostegno della risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e finanza (Def). E si scatena la bagarre dai banchi del Pd, dai quali Piercarlo Padoan, ex ministro dell’Economia, ha appena parlato. Il presidente della Camera, Roberto Fico, richiama Borghi per le sue parole e il presidente della commissione Finanze si corregge ironico: “Padoan ha fatto un intervento interessantissimo…”. A contestare Borghi, come si vede nel video, anche il deputato dem Luigi Marattin, con Fico che lo richiama perché “non siamo allo stadio”. “Lui ha qualche problema con lo stadio…”, ironizza Borghi alludendo all’eliminazione dalla Champions della Juventus, la squadra del cuore di Marattin.