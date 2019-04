“L’Iva non aumenta, l’Iva non aumenta, l’Iva non aumenta”. Lo ripete tre volte il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, fuori da Montecitorio. Nella legge di Bilancio “non ci sarà la patrimoniale, non si tasserà la casa, non si tassa il risparmio”, ma poi alla domanda su dove troveranno le risorse per non far scattare le clausole Iva di 23 miliardi e nel contempo fare la flat tax, ecco che Salvini diventa più vago nelle affermazioni: “Ci stiamo lavorando e cominceremo sul percorso della riduzione fiscale come abbiamo fatto già quest’anno”. “Tria ha detto che l’Iva non aumenta” afferma il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia. “Dove troveremo le risorse? Le troveremo come sono state trovate da Renzi, come sono state trovate da Gentiloni e come sono state trovate da Conte lo scorso anno”.