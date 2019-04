Lo choc non può essere che comprensibile: vedere bruciare un simbolo, un santuario che rappresenta non solo la storia della tua città, ma di un intero paese e dell’Europa. Ecco perché il quotidiano Liberation ha deciso per la prima pagina di domani 16 aprile di scegliere un titolo di due parole che evocano la tragedia che i francesi stanno vivendo: “Notre Drame”. La notizia del rogo che ha devastato la cattedrale è in primo piano sui siti di tutto il mondo: da quello della Bbc al quello del New York Times, dal Times of India ai media australiani. La notizia in primo piano anche su Al Jazeera. In molti titoli appare la parola: “Ingulfed” (inghiottita).

Notre drame – la une de Libération du mardi 16 avril 2019 pic.twitter.com/dRCIexgGZ4 — Libération (@libe) 15 aprile 2019