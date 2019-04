Forte emozione in Francia per l'incendio che ha devastato il capolavoro gotico. "Totalmente sconvolto" si è definito il ministro dell'Economia Bruno Le Maire. "Fa male vedere queste orribili immagini di Notre-Dame in fiamme. Notre Dame è un simbolo della Francia e della nostra cultura europea, ha detto invece il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel. Tusk: "Siamo tutti con Parigi"

La Francia perde uno dei suoi simboli e riceve il sostegno di tutta l’Europa. “Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, stasera sono triste di veder bruciare questa parte di noi”, ha scritto Emmanuel Macron mentre centinaia di persone in lacrime osservavano l’incendio che sta devastando la cattedrale nelle zone al confine della ‘zona rossa’.

“Sconvolti, un dramma” – “Totalmente sconvolto” si è definito il ministro dell’Economia Bruno Le Maire: “La nostra storia millenaria, la nostra memoria, la nostra cultura sono colpite al cuore”. Mentre per l’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, si tratta di un “dramma”. Il pensiero di Marine Le Pen è andato invece ai vigili del fuoco “coraggiosi che stanno lottando per domare il fuoco che devastare questa meraviglia del nostro patrimonio e della nostra cultura”.

Conte: “Un colpo al cuore” – Quanto è avvenuto a Notre Dame è “un colpo al cuore per i francesi e per tutti noi europei”, ha scritto su Twitter, in francese, il premier Giuseppe Conte. “Fa male vedere queste orribili immagini di Notre-Dame in fiamme. Notre Dame è un simbolo della Francia e della nostra cultura europea, ha detto invece il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, Steffen Seibert. “Con i nostri pensieri siamo con gli amici francesi”, aggiunge. Vicinanza è stata espressa anche dal ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, che parla di un “monumento di valore inestimabile per l’intera umanità”.

Juncker: “Orrore. Emozione francese è la nostra” – “Seguo minuto per minuto l’incendio di cui è preda Notre-Dame di Parigi”, che “appartiene all’umanità intera”. “Che triste spettacolo, che orrore. Condivido l’emozione della nazione francese che è anche la nostra”, è il messaggio del presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker. Notre-Dame di Parigi è “Notre-Dame di tutta l’Europa. Siamo tutti con Parigi oggi”, scrive invece il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, parla di “scene devastanti” e dice che “Londra, per sempre amica, soffre oggi con Parigi”.

L’Unesco: “Profonda emozione” – “Profonda emozione davanti a questo incendio drammatico nella cattedrale di Notre Dame a Parigi”, si legge nel tweet dell’Unesco mentre la cattedrale di Notre Dame viene distrutta da un enorme incendio. “L’Unesco sta monitorando attentamente la situazione”, ha aggiunto il direttore generale Audrey Azoulay, assicurando che l’organismo dell’Onu è “al fianco della Francia per salvare e ripristinare questo patrimonio inestimabile”. Notre-Dame è diventata patrimonio dell’umanità dell’Unesco nel 1991.