Nel 2007 aveva simulato un incidente stradale e, da allora, si era finto paraplegico. Per questo, per 12 anni, ha percepito indennità e pensione d’invalidità. Un 55enne fiorentino è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atti pubblici. La polizia ha accertato che il falso invalido era in grado di camminare e, come si vede nel video, muoversi regolarmente, ma se ne dichiarava incapace, spostandosi nel centro cittadino su una sedia a rotelle. Oltre a sfruttare le agevolazioni che derivano dallo status di disabile, in casa aveva un badante e conduce una doppia vita. La misura cautelare gli è stata notificata al rientro da un viaggio all’estero.

L’uomo, per avvalorare la sua condizione di falsa disabilità, ha affrontato un elevato numero di ricoveri in strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, per cui il gip, oltre all’indebita percezione delle pensioni, ha contestato all’indagato anche il danno al Servizio sanitario nazionale per le spese di ricovero, per un totale di decine di migliaia di euro.

Video Polizia di Stato