Ci sono otto persone disperse a causa di un gommone in avaria davanti alle coste della Libia. A bordo dell’imbarcazione ci sono altre 20 persone, tra cui donne e bambini. È quanto riferisce Alarm Phone, che questa mattina intorno alle 6 ha ricevuto una telefonata di allarme: “Il motore non funziona e l’imbarcazione imbarca acqua. Le autorità sono informate”. Il servizio di supporto sostiene di aver allertato le autorità competenti. Ma a Tripoli nessuno avrebbe risposto. Perciò è stato richiesto “l’immediato lancio di un’operazione di salvataggio per le venti persone che chiedono aiuto”.

Intanto l’aereo Moonbird della SeaWatch ha confermato che la barca va alla deriva e i migranti hanno detto che verrebbero uccisi in caso di ritorno in Libia. Una zattera di salvataggio è stata lanciata da un aereo militare (probabilmente europeo) che avrebbe chiesto di contattare le autorità tunisine. Senza alcuna risposta, finora.

+++ #Alarmphone was called this morning at approx. 6am CEST by 20ppl, incl. women & children in distress off the coast of #Libya +++

They report that 8ppl have fallen into the sea and are missing. They lost their engine, water is coming into their boat. Authorities are informed.

— Alarm Phone (@alarm_phone) April 10, 2019