Con la Lega “c’è un accordo di base, una road map che culminerà al termine del naturale corso della legislatura. Da parte del M5S, e dunque del maggiore azionista dell’esecutivo, non c’è alcuna tensione“. Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio, in una lettera al Corriere della Sera, sottolineando “di disporre delle opportune credenziali per rassicurare non solo gli italiani, ma anche gli investitori, i mercati finanziari e chi ci osserva con attenzione”. Poi lancia un messaggio al collega vicepremier Salvini: “Caro Matteo, grazie. Grazie per il sostegno che hai offerto al cambiamento che abbiamo avviato”.

Il vicepremier ha parlato anche dei temi all’ordine del giorno, dell’agenda di governo e sulle autonomie, spiegando che “siamo e dobbiamo restare, in qualità di rappresentanti dello Stato, garanti della coesione nazionale. È ciò su cui lavora ogni singolo ministro del M5S, davanti ai quali ultimamente ho notato una certa scortesia ingiustificata da parte di qualcuno, che mi auguro non si ripeterà“. “Della flat tax di cui si discute accesamente – scrive ancora Di Maio – condividiamo i termini e lo scopo. Ne parla il contratto e sarà uno dei punti che occorrerà raggiungere, associandovi, a mio parere, comunque un principio di proporzionalità per fare in modo che il beneficio stesso sia distribuito con criterio verso le famiglie e il ceto medio”.

Il vicepremier è tornato poi a parlare della questione delle alleanze in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio: “Trovo ad esempio paradossale, è la mia opinione, un’alleanza europea con quei governi che rifiutano di accettare la ridistribuzione dei migranti che arrivano in Italia – ha ribadito Di Maio -. Sarebbe un controsenso lamentarsi con l’Ue perché non accetta le quote e poi stringere intese partitiche con gli stessi Paesi (penso ad Orbán) che sono causa della nostra emergenza”. Il leader M5s ha sottolineato poi che quei Paesi “ci ignorano e ci snobbano, violando le regole, mancando di rispetto all’Italia e agli italiani. A ognuno il suo, però, non voglio entrare nel merito dell’argomento. Ne faccio solo una questione di coerenza”. “Dal canto suo – ha continuato – il M5S vuol dar vita ad un progetto nuovo, che cambi l’Europa dall’interno, che abbia al centro della propria agenda le imprese, il lavoro, la democrazia diretta, i diritti e l’ambiente”. In vista del voto quindi, Di Maio ha detto di aspettarsi “una sana e leale competizione tra i due contraenti del contratto durante la campagna elettorale”.