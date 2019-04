“La nomina di Claudia Bugno slittata all’Agenzia spaziale? Io non discuto chi un ministro voglia tenere nel proprio gabinetto, detto questo, quando si parla di partecipate di stato, di Agenzia spaziale noi come forze politiche abbiamo il dovere di incidere su queste scelte e decidere se è opportuno che vadano in alcuni ruoli oppure no“. A rivendicarlo il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, al termine del Consiglio dei ministri, dopo lo slittamento della nomina della consulente del ministro delll’Economia Giovanni Tria, proprio per la contrarietà del Movimento 5 Stelle al suo inserimento nel Cda dell’Asi. Bugno era già stata “spostata” dalla prima destinazione, quella di Stm, dopo gli attriti tra il M5s e il ministro.