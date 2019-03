La legge permette di spendere senza limiti o divieti fino a un mese prima del voto. L'ex premier sarà candidato capolista in tutti i collegi, tranne che nel Centro Italia. Sabato invece ci sarà l'Assemblea nazionale di Forza Italia all'Eur. Anche per festeggiare i 25 anni dalla prima vittoria

Silvio Berlusconi ritorna candidabile e rispolvera le campagne elettorali vecchio stile. Mentre i partiti concentrano le loro energie e le loro scarse finanze soprattutto sulla propaganda online, il leader di Forza Italia investirà su gigantografie 6 metri per 3, come riporta La Stampa. Un ritorno al passato visto che i cartelloni erano andati di moda, nella comunicazione berlusconiana, soprattutto per la vittoria del 2001. Una spesa che diverse forze politiche preferiscono centellinare ma che l’ex premier non ha problemi a potersi permettere. Tra l’altro, la legge permette di spendere senza limiti o divieti fino a un mese prima del voto. Dunque fino al 26 aprile Berlusconi potrà investire quanto riterrà necessario.

Il messaggio dei cartelloni? Si avvicinerà a qualcosa come “Di nuovo in campo” per sottolineare la candidabilità ritrovata a maggio 2018 anche se sulla scheda elettorale del 4 marzo era comunque scritto “Berlusconi presidente“. L’ex premier è candidato capolista in tutti i collegi tranne che nel Centro Italia, dove ci sarà spazio per il suo vice e attuale presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani. Tra l’altro sabato, al centro Congressi dell’Eur di Roma, Forza Italia celebrerà i suoi 25 anni con la prima Assemblea nazionale dell’era del governo gialloblu.