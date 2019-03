“Troppa esposizione mediatica per Adam e Rami? Chiedetelo a chi li ha usati in studio per fare audience e li ha usati come una bandiera politica. Io apposta non li ho voluti qua in conferenza stampa, ho cercato di staccare la spina a una vicenda che avrebbe solo fatto male a loro. Ho avuto la disgustata sensazione che qualcuno ha cercato di usarli per fare battaglia politica”. Così ha replicato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale, sulla cittadinanza a Rami e Adam, attaccando (pur senza citare nomi), anche chi, come Fabio Fazio, ha invitato i due ragazzi in alcuni studi televisivi.