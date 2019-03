Nel giorno del bilaterale tra Italia e Cina a Villa Madama a Roma, con la presenza del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e del premier italiano, è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economicoa rivendicare: “Solo gli accordi firmati qui oggi in sostanza valgono. Accordi che hanno un potenziale di 20 miliardi di euro”. “e rischi di ripercussioni da parte di Macron sul? Io non parlerei di posizione franco-tedesca, le due posizioni hanno sfumature diverse – ha replicato Di Maio al Fatto.it – È chiaro che l’Italia è arrivata prima sullae quindi altri Paesi Ue hanno delle loro posizioni critiche, ne hanno tutto il diritto.ma, come qualcuno diceva America First, noi nelle relazioni commerciali diciamo Italy First”, ha rivendicato. E sulle critiche da parte dell’alleato leghista di governo, il ministro dell’Interno e vicepremier, Di Maio ha tagliato corto: “Ha diritto di parlare, macome ministro dello Sviluppo economico”.