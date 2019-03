Non è stata certo una settimana serena per il Movimento 5 stelle che ha dovuto affrontare lo scandalo giudiziario più grave dalla sua nascita, ossia l’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, e uno degli esponenti più in vista del Movimento romano. Ecco sintetizzate in meno di due minuti e mezzo le principali reazioni politiche